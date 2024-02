2G Energy Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 2g Energy gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt 2g Energy mit einer Rendite von 7,16 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,06 Prozent, wobei 2g Energy um 1,1 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die 2g Energy-Aktie ein Durchschnitt von 24,15 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 23,2 EUR (-3,93 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (22,46 EUR) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,29 Prozent), weshalb die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält 2g Energy eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist und wird in der technischen Analyse eingesetzt. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 70,59 Punkten, was bedeutet, dass die 2g Energy-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an, weshalb die Aktie hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält 2g Energy somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.