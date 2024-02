2G Energy Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass es in den letzten Wochen nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung rund um 2g Energy gegeben hat. Daher hat die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben wurde. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen wurden ausschließlich positive Meinungen zu 2g Energy in den sozialen Medien veröffentlicht. Zudem haben sich die Diskussionen hauptsächlich mit positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt. Aufgrund dieser Faktoren ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 2g Energy 5, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,2) zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende weist 2g Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (3,1%). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie für die Aktie von 2g Energy.