2G Energy Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der 2g Energy-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 24,15 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,2 EUR, was einem Unterschied von -3,93 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (22,46 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,29 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die 2g Energy-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist 2g Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0,58 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,11%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Elektrische Ausrüstung) wird 2g Energy als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,26 im Vergleich zum Branchen-KGV von 32,2, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und das Anleger-Sentiment wird daher mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die 2g Energy-Aktie.