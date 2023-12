2G Energy Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI-Wert der 2g Energy beträgt 52, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 59, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Aus technischer Sicht ist die 2g Energy derzeit als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 24,28 EUR, während der Aktienkurs bei 21,95 EUR liegt, was einer Abweichung von -9,6 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 22,58 EUR, was einer Abweichung von -2,79 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von 2g Energy mit -8,05 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 12,97 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Fundamental betrachtet hat die Aktie von 2g Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,87, was 81 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (30,79). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.