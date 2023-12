2G Energy Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von 2g Energy verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,05 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" von 2,77 Prozent eine Unterperformance von 10,82 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,86 Prozent, und 2g Energy liegt aktuell 11,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet 2g Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von 3,26 Prozent, was einer Differenz von 2,66 Prozentpunkten entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der 2g Energy von 22,55 EUR -7,16 Prozent unter dem GD200 (24,29 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Demgegenüber weist der GD50 einen Kurs von 22,68 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,57 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der 2g Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei 2g Energy in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für die Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft wird.