2G Energy Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor hat 2g Energy eine Rendite von -8,05 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 6,06 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei auch hier 2g Energy mit 14,11 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien kann die Aktie aufgrund ihres niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als "günstig" betrachtet werden. Mit einem Wert von 5,87 liegt 2g Energy unter dem Durchschnitt der Branche "Elektrische Ausrüstung", was einer Abweichung von 81 Prozent entspricht, da der durchschnittliche KGV der Branche bei 31 liegt. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet 2g Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, wobei der Unterschied 2,57 Prozentpunkte beträgt (0,6 % gegenüber 3,17 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 2g Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 22,35 EUR liegt, was einer Abweichung von -7,99 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs der Aktie nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 22,58 EUR (-1,02 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält 2g Energy damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.