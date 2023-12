2G Energy Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die 2g Energy-Aktie hat eine Dividendenrendite von 0,6 Prozent, was 2,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit fünf grünen Tagen und keinen negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen 2g Energy. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der 2g Energy-Aktie liegt bei 54 für die letzten 7 Tage, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 50,87 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die 2g Energy-Aktie basierend auf dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 2g Energy-Aktie verläuft bei 24,28 EUR, während der Aktienkurs bei 22,45 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 22,64 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die 2g Energy-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.