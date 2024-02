2G Energy Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von 2g Energy hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 7,16 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,74 Prozent aufweist, liegt der Wert mit 4,42 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 52,38 Punkten, was bedeutet, dass die 2g Energy-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 38,14 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei 2g Energy ein Verhältnis zur Aktie von 0, was zu einer negativen Differenz von -2,53 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über 2g Energy in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an acht Tagen eine positive Richtung und auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden vor allem positive Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.