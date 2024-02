2G Energy Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei 2g Energy beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,2 deutlich niedriger ist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist, und die Redaktion bewertet sie daher positiv in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 2g Energy mit 0,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,1 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche -2 beträgt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass 2g Energy momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 21,87 Punkten. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da der RSI25 bei 40,21 liegt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt der Analyse als positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für 2g Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie, ebenso wie in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien.

Zusammenfassend wird die Aktie von 2g Energy derzeit als neutral bewertet, basierend auf verschiedenen fundamentalen und technischen Faktoren.

