2G Energy Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Dividendenrendite von 2g Energy liegt aktuell bei 0,58%, was 2,44 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Elektrische Ausrüstung von 3,02% liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Rendite des Unternehmens niedriger ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete 2g Energy eine Performance von -0,39%. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" durchschnittlich um 9,64%, was zu einer Underperformance von -10,04% für 2g Energy führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 7% erzielte, liegt 2g Energy mit 7,39% darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um 2g Energy wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen.

Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung für 2g Energy von "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenrendite und die Aktienkurs-Performance, "Neutral" hinsichtlich des Sentiments und "Gut" bezüglich der Anleger-Stimmung.