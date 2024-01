2G Energy Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aktie von 2g Energy wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 24,3 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 21,7 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die 2g Energy-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von 2g Energy liegt bei 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet beeinflussen ebenfalls die Bewertung von Aktien. Bei 2g Energy wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von 2g Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche um durchschnittlich 7,73 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -15,79 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von 2g Energy 14,72 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.