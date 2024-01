2G Energy Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

2g Energy: Analyse der Finanzkennzahlen und Branchenvergleiche

Die Dividende von 2g Energy beträgt 0,6 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,17 %) niedriger ist. Die Differenz von 2,56 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 2g Energy liegt bei 5,87, während der Branchendurchschnitt 81 Prozent beträgt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte 2g Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,05 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -14,64 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von 2g Energy um 13,68 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in Bezug auf 2g Energy wurde anhand von sozialen Plattformen analysiert. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren ebenfalls vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 2g Energy in Bezug auf die Dividende und die Branchenvergleiche als unterdurchschnittlich bewertet wird, während die fundamentale Bewertung und die Stimmung neutral ausfallen.