2G Energy Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die 2g Energy-Aktie beträgt aktuell 71, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Bewegung und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2g Energy liegt mit einem Wert von 6,26 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was darauf hinweist, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher ein "Gut" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält 2g Energy für die Diskussionsintensität die Einschätzung "Neutral", während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung zeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die 2g Energy-Aktie eine Rendite von 7,16 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 6,24 Prozent, wobei 2g Energy mit 0,92 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.