2G Energy Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die 2g Energy-Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 20,65 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von -8,59 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -14,95 Prozent, wodurch die Aktie auch langfristig als "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende weist 2g Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von 2g Energy ist positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Dies spiegelt sich in einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung wider.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor weist 2g Energy eine Rendite von -8,05 Prozent auf, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche bei 7,17 Prozent, während 2g Energy mit 15,23 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr.