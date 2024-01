2G Energy Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 2g Energy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 76,76, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 für 25 Tage bei 62,25 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich 2g Energy ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 5,87 liegt und damit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektrische Ausrüstung) von 31 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 2g Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 24,27 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,15 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -16,98 Prozent führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 22,54 EUR unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.