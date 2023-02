2G Energy AG: Umsatz leicht über Prognose. Servicegeschäft immer wichtiger – und dazu die Wasserstoffphantasie.

2G Energy Aktie – Wasserstoffwert wäre übertrieben. Aber bereits neunmal orderten Kunden Wasserstoff-BHKW’s. Und die Wasserstoffproduktion steht erst am Anfang, so dass bis 2030 hier einer verhundertfachten Produktionsmenge von „greenhydrogen“ auch eine höhere H2-BHKW-Nachfrage möglich erscheint. 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat also auch in einer zukünftigen Wasserstoff-orientierteren Wirtschaft mehr als einen Fuss in der Tür. Erinnert nur an die zuletzt gemeldete Kooperation mit der britischen Centrica, spezialisiert auf Onsite-Energielösungen für den öffentlichen Sektor und grosse Industrieunternehmen, die wasserstofftaugliche KWK-Anlagen, große Solaranlagen und Wärmepumpen umfassen. Aktuell stehen die Umsatzzahlen für 2022 an, die vor den Konzernzahlen (30.03.2023) veröffentlicht wurden.

Umsatz 2022 über Prognose – Umsatzverteilung zeigt steigende Bedeutung des berechenbareren Servicegeschäfts.

Mit derzeit über 7.000 installierten KWK-Anlagen weltweit besitzt die 2G Energy einen Schatz, der immer wichtiger für die Umsatzentwicklung wird. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 steigerte die 2G Energy ihre Umsatzerlöse gem. vorläufigen Zahlen deutlich auf über 310 Mio EUR (Vorjahr: 266,3 Mio). Und als Umsatztreiber erwies sich erneut das Servicegeschäft mit Umsätzen von rund 149 Mio EUR (Vorjahr: 115,6 Mio), wobei Inland und Ausland etwa gleichermaßen zulegten. Insgesamt, also einschließlich des Neuanlagen-Geschäfts, stiegen die Umsatzerlöse im Ausland kräftig um 21 % auf rund 126 Mi o EUR; der Inlandsumsatz wuchs auf rund 187 Mio EUR (+15 %).

Internationalisierung, Digitalisierung, Effizienz – 2G Energy bedient Zukunftsthemen.

2G Energy: Enbridge Gas Inc. bestellte zwei weitere Wasserstoff-Motoren

Im Dezember erhielt 2G einen weiteren Auftrag zur Lieferung eines Wasserstoff-BHKWs vom kanadischen Energieversorger Enbridge Gas Inc. Nach dem ersten Auftrag im April (2G berichtete in der CN vom 03.05.2022) sowie einem Folge-Auftrag im September handelt es sich damit bereits um den dritten Wasserstoff-Motor, der von 2G für ein BHKW-Projekt in Nordamerika verbaut wird.

Die Enbridge Gas Inc. ist Kanadas größtes Unternehmen für Erdgasspeicherung, -transport und-verteilung und versorgt rund 3,9 Millionen Kunden zuverlässig mit Energie. Durch Netto-Null-Emissionsziele und Investitionen in innovative kohlenstoffarme Energielösungen ist Enbridge Gas führend beim Übergang zu einer sauberen Energiezukunft.

Die jüngst bestellte Anlage zur Eigenversorgung soll am Unternehmensstandort in Toronto zunächst noch mit überwiegend Erdgas betrieben werden. Enbridge Gas wird das System mit einer Gasmischung in Betrieb nehmen, die zu etwa 25 Prozent aus Wasserstoff besteht. Abhängig von den Ergebnissen der ersten Gasmischung wird der Wasserstoffanteil in der Pipeline weiter erhöht, bis das KWK-System mit 100 Prozent Wasserstoff betrieben wird. „Enbridge Gas beweist mit dieser Fahrweise Weitsicht,“ so 2G Energy CEO Christian Grotholt. „Sobald die Wasserstoffversorgung gesichert ist, kann diese KWK-Anlage quasi unterbrechungsfrei umschalten auf einen CO2-freien Betrieb.“

Wasserstoff-Aufträge, Energieefiizienz, dezentrale Lösungen, Digitalisierung der Prozesse, Pufferfunktion bei natürlicherweise schwankender „Produktion“ von Solar- und Windstrom – eine Gemengelage, die die 2G Energy zu einer interessanten Aktie macht.



