2G Energy AG: KWK-Wasserstoffanlagen öffnen japanischen Markt. Bestätigt Auftrags- und Umsatzhoch.

2G Energy freut sich auch aus anderem Grund: Bremse beim Auftragseingang löste sich im März

Im abgelaufenen Quartal verzeichnete 2G insgesamt einen Auftragseingang in Höhe von 41,0 Mio EUR und damit rund 24 % unter dem Vorjahresniveau (53,6 Mio EUR). Aber auch wenn die temporäre Verzögerung im Auftragseingang, über die 2G bereits in der Corporate News vom 26. Januar berichtet hatte, im Januar und Februar noch anhielt. Schliesslich konnte im März das ungebrochen rege Kundeninteresse schliesslich wieder in einen hohen Auftragseingang im Wert von insgesamt 25,9 Mio EUR umgewandelt werden (März 2022: 13,5 Mio EUR, + 92 %).

„Die Abwartehaltung, die sich in Deutschland und Europa im Winterhalbjahr infolge allgemeiner Unsicherheiten eingestellt hat, löst sich zusehends auf, was sich insbesondere an unserer überdurchschnittlich stark gefüllten Projektpipeline für die nächsten Monate und darüber hinaus zeigt“, so CEO Christian Grotholt. „Neben den drei Anlagen für das Projekt in Japan konnten wir eine weitere H2 Anlage in Süddeutschland erfolgreich vermarkten, somit steigen auch national die Absatzmöglichkeiten weiter.“

Dabei stellte sich die Verteilung des Auftragseingangs im abgelaufenen Quartal wie folgt dar:

Q1 2023 Q1 2022 Abweichung in MEUR in % in MEUR in % in MEUR in % Deutschland 21,1 51 % 28,4 53 % -7,3 -26 % Übriges Europa 10,0 24 % 17,5 33 % -7,5 -43 % Nord-/Mittelamerika 2,6 6 % 3,9 7 % -1,3 -33 % Asien/Australien 5,4 13 % 2,0 4 % 3,4 170 % Übrige Welt 1,9 5 % 1,9 4 % 0 0 % Summe* 41,0 100 % 53,6 100 % -12,6 -24 %

* Es treten Rundungsdifferenzen auf.

Umsatzerlöse steigen im 1. Quartal auf rund 68 Mio EUR.



Erste, noch nicht final konsolidierte Umsatzzahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse im ersten Quartal auf rund 68 Mio EUR (Vorjahr: 48,7 Mio). Nachdem die Gesamtleistung im abgelaufenen Geschäftsjahr durch einen Bestandsaufbau in Höhe von 26,0 Mio EUR auf rund 339 Mio EUR gestiegen ist, konnte im ersten Quartal eine Reihe dieser angearbeiteten Projekte zur Schlussabrechnung gebracht werden.