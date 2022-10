2G Energy AG Aktie - Gewinnsteigerung

V2G Energy hat ein starkes 1. Halbjahr vorgelegt. Der Umsatz konnte um 7% auf 114 Mio € und der Gewinn um 17% auf 1,7 Mio € gesteigert werden. Grund hierfür ist ein Auftragsbestand in Rekordhöhe von über 200 Mio €. Die gestiegenen Beschaffungskosten konnten über Preisanhebungen vollständig weitergegeben werden. Das etablierte Netz an Zulieferern war in der angespannten Marktlage verlässlich. … Hier weiterlesen