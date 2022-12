Tokio (ots/PRNewswire) -Project LUMINA (NotesCo., Ltd., Aniplex Inc., Lasengle Inc.) kündigt neue spielbare Charaktere, „Ushiwakamaru" und „The Count of Monte Cristo", für das 2D-Kampfspiel „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" an, das am 15. Dezember 2022*1 um 05:00 Uhr (UTC) in einem kostenlosen Update verfügbar ist.Darüber hinaus werden mit dem umfangreichen Update am selben Tag die spanische, französische und brasilianisch-portugiesische Sprachversion des Spiels*2 hinzugefügt.*1Einige Aktualisierungszeiten können je nach Plattform, Land und Regionvariieren.*2Die Sprachaktualisierungen erfolgen nur im Text, der Ton ist auf Japanisch.Offizielle Website https://meltyblood.typelumina.com/en/Bild und Details https://drive.google.com/drive/folders/1xmOUDMxk4sOMYMROy5y9NTCazM5o3NJK?usp=sharing- Die neuen spielbaren Charaktere „Ushiwakamaru" und „The Count of Monte Cristo" sind im Rahmen eines kostenlosen Updates am 15. Dezember verfügbarDie neuen spielbaren Charaktere „Ushiwakamaru" und „The Count of Monte Cristo" werden mit einem kostenlosen Update am 15. Dezember 2022* um 05:00 Uhr (UTC) verfügbar sein.Neben den spielbaren Charakteren werden auch neue Charaktergeschichten und Neue Stufen.„Ushiwakamaru" und „The Count of Monte Cristo" sind Charaktere, die im Smartphone-Spiel „Fate/Grand Order" vorhanden waren. Nun erscheinen diese Charaktere erstmals in „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA"!*1Einige Aktualisierungszeiten können je nach Plattform, Land und Regionvariieren.- In Spanisch, Französisch und Brasilianischem Portugiesisch verfügbar„MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" wird ab dem 15. Dezember 2022*1,2 um 05:00 Uhr (UTC) auf Spanisch, Französisch und brasilianischem Portugiesisch verfügbar sein.Derzeit ist „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" in fünf Sprachen erhältlich: Japanisch, Englisch, Chinesisch (traditionell und vereinfacht) und Koreanisch. Nach dem Update vom 15. Dezember werden insgesamt acht Sprachen zur Verfügung stehen.Wir hoffen, dass sich dadurch noch mehr Spieler auf der ganzen Welt für „MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" begeistern können!*1Einige Aktualisierungszeiten können je nach Plattform, Land und Regionvariieren.*2Die Sprachaktualisierungen erfolgen nur im Text, der Ton ist auf Japanisch.- Neue StufenMit der Veröffentlichung von „Ushiwakamaru" und „The Count of Monte Cristo" werden auch neue Stufen hinzugefügt.„Face the Surging Waves" ist speziell für „Ushiwakamaru". „Prison Tower – Hall" ist speziell für „The Count of Monte Cristo".Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1960515/2D_Fighting_Game_MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/2d-kampfspiel-melty-blood-type-lumina-kundigt-neue-frei-spielbare-charaktere-wie-ushiwakamaru-und-the-count-of-monte-cristo-sowie-die-neuen-sprachversionen-spanisch-franzosisch-und-brasilianisches-portugiesisch-an-301699286.htmlPressekontakt:Lasengle Inc. PR,E-Mail: (pr@lasengle.co.jp),https://www.lasengle.co.jp/Original-Content von: Lasengle, übermittelt durch news aktuell