Der 29. ITS Weltkongress findet in Suzhou, China, statt

Suzhou, China (ots/PRNewswire) -Der 29. Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme (Intelligent Transport Systems) - (ITS World Congress) findet vom 16. bis 20. Oktober im Suzhou International Expo Centre in China statt. Als einflussreichste internationale Konferenz über intelligenten Transport ist der ITS Weltkongress (World Congress) die wichtigste und größte Plattform für die Präsentation fortschrittlicher Transporttechnologien und -produkte. Suzhou ist dem Informationsbüro der Kommunalen Volksregierung von Suzhou zufolge die zweite Stadt in China, die den Kongress veranstaltet.Mit dem Motto „Driving Towards Intelligent Society--Quality Life" (Auf der Fahrt hin zu intelligenter Lebensqualität für die Gesellschaft) zieht der Kongress über 8.000 Besucher aus mehr als 30 Ländern und Regionen an. Experten, Gelehrte und Fachleute hielten Diskussionen und Sitzungen zu acht Themen ab: „Nachhaltigkeit und Transformation des Verkehrs", „Kooperativer autonomer Transport", „Intelligente und digitale Verkehrsinfrastruktur", „Umfassende Transportsysteme", „Verbesserung von Dienstleistungen durch fortschrittliche Technologien", „Zukünftige Entwicklung der intelligenten Stadt und Transportbranche", „Preisgestaltung und Verwaltung von Transportdienstleistungsbedürfnissen" und „Richtlinien, Standards und Koordination".Die Veranstaltung umfasst eine Eröffnungszeremonie, Rundtischgespräche auf Ministerebene, Rundtischgespräche auf Bürgermeisterebene und über 120 akademische Konferenzen.Auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 22.000 Quadratmetern werden die aktuellen weltweiten Errungenschaften des intelligenten Verkehrs auf umfassende Art und Weise präsentiert.Neun Outdoor-Demonstrationsprojekte wurden auf der exklusiven Demonstrationsfläche mit einer Größe von fast 15.000 Quadratmetern neben dem Veranstaltungsort enthüllt. Hierbei wurden die innovativsten Produkte, Ausrüstungen, Lösungen und Dienstleistungen im Bereich des intelligenten Transports vorgestellt, darunter unbemannte fliegende Autos, unbemannte Kreuzfahrtschiffe, autonome Minibusse und unbemannte Luftfahrzeuge zur Reinigung.Suzhou hat sich zu einem großen industriellen Zentrum für das Internet der Fahrzeuge (Internet of Vehicles, IoV) in China entwickelt. Mit Stand August gab es in der Stadt fast 450 Unternehmen mit Verbindung zum Internet der Fahrzeuge, darunter 197 Hightech-Unternehmen, 10 börsennotierte Unternehmen und fünf im Innovationsgremium für Wissenschaft und Technologie vertretene Unternehmen. Suzhou hat Industrieketten gestärkt, konsolidiert und erweitert, die mittlerweile mehr als 30 Bereiche abdecken, darunter autonome Fahralgorithmen, optisches Laserradar, hochpräzise Karten und fortschrittliches assistiertes Fahren.Ein wichtiges Ergebnis ist eine intelligente Schnellstraße im Distrikt Xiangcheng, Suzhou, die am 12. Oktober in Betrieb genommen wurde. Ein Abschnitt der intelligenten Schnellstraße, der 6,5 km umfasst, wurde für selbstfahrende Fahrzeuge mit hoher Automatisierung entwickelt, auch als autonomes Fahren nach Level 4 bekannt, und hier kann ein unbemanntes Fahrzeug alle Fahrfunktionen (mit Ausnahme bestimmter Bedingungen) ausführen, so die Verkehrsbehörde von Suzhou. Es wurde darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Demonstrationstests des Abschnitts festgestellt wurde, dass ein unbemannter 49-Tonnen-Lkw der Zhijia Technology Co., Ltd. mit Sitz in Suzhou bei der Identifizierung von Hindernissen, fahrenden Autos und zurücksetzenden Autos gut abgeschnitten hat und Fahrverhalten, einschließlich Autobahnauffahrt, Spurwechsel und Überholmanöver, ausführen konnte.Links zu angehängten Bildern:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=442701Bildunterschrift: Der 29. ITS WeltkongressFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2249588/ITS.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/der-29-its-weltkongress-findet-in-suzhou-china-statt-301960459.htmlPressekontakt:Herr Wong,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Information Office of Suzhou Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell