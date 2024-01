29Metals Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die technische Analyse der 29metals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,77 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,55 AUD deutlich darunter liegt (Unterschied -28,57 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 0,56 AUD, was einer ähnlichen Höhe wie dem letzten Schlusskurs (-1,79 Prozent) entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei 29metals wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 29metals-Aktie beträgt 63, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 44,86) deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Somit wird der 29metals-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls die Note "Neutral" vergeben.