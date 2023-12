28 % Frauenanteil in der Professorenschaft 2022

WIESBADEN (ots) -- Zu Beginn der akademischen Laufbahn sind Frauen leicht überrepräsentiert, danach nimmt der Frauenanteil stetig ab- Mehr als die Hälfte der Erstsemester sind Frauen, aber nur gut ein Viertel der hauptberuflichen Professuren sind von Frauen besetztJe höher die Stufe der akademischen Karriere, desto niedriger ist der Frauenanteil an den deutschen Hochschulen: Unter den Studienanfängerinnen und -anfängern im Wintersemester 2022/2023 und bei den erfolgreich abgeschlossenen Hochschulprüfungen (ohne Promotionen) im Prüfungsjahr 2022 waren Frauen mit 52 % beziehungsweise 53 % in der Mehrheit. Bis zur Professur als der höchsten Stufe der akademischen Laufbahn nimmt der Frauenanteil dann stetig ab. So waren von den 51 200 hauptberuflichen Professorinnen und Professoren zum Jahresende 2022 nach den Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) lediglich 28 % Frauen. Dieser Anteil hat sich in den vergangenen Jahren zwar kontinuierlich erhöht - im Jahr 2012 waren nur 20 % der Professuren mit einer Frau besetzt - dennoch sind Frauen unter den hauptberuflichen Hochschulprofessuren noch immer deutlich unterrepräsentiert.Frauenanteil bei Promotionen 46 %, bei Habilitationen 37 %Die mit steigender Stufe sinkenden Frauenanteile zeigen sich in der akademischen Laufbahn durchgängig: Bei abgeschlossenen Promotionen lag der Frauenanteil im Prüfungsjahr 2022 bei 46 %. Bei Habilitationen, also der Anerkennung der Lehrbefähigung an einer Hochschule, betrug er nur noch 37 %. Bei den hauptberuflichen Professuren lag der Frauenanteil dann nochmals um 9 Prozentpunkte niedriger.Frauenanteil bei hauptberuflichen Professuren in Geisteswissenschaften am höchstenDer aktuelle Frauenanteil bei den hauptberuflichen Professoren von 28 % ist ein Durchschnittswert über alle Fächergruppen und Länder. In den Ingenieurwissenschaften ergab sich Ende 2022 mit 16 % Frauenanteil der niedrigste Wert unter den Fächergruppen. Gleichzeitig waren in der Fächergruppe Geisteswissenschaften 42 % der hauptberuflichen Professuren mit einer Frau besetzt. Im Ländervergleich war der Frauenanteil an den hauptberuflichen Professoren Ende 2022 in Berlin mit 36 % am höchsten und im Saarland mit 23 % am niedrigsten.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse zu Frauen und Männern an den deutschen Hochschulen bieten die Themenseite "Hochschulen" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes sowie die Tabellen 21311 in der Datenbank GENESIS-Online. Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schule über die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite "Bildungsindikatoren".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Hochschulstatistik,Telefon: +49 611 75 4140www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell