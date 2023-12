263 Network Communication Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Aktienkurs von 263 Network Communications verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,99 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt um 56,33 Prozent, was darauf hinweist, dass 263 Network Communications eine Underperformance von -52,34 Prozent aufweist. Im "Telekommunikationsdienste"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 37,12 Prozent, wobei 263 Network Communications um 33,12 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat 263 Network Communications ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 128,64, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Entsprechend erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. In den letzten Monaten war die Diskussionsintensität im Netz durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf diesen Faktor führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung nur geringfügige Veränderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für 263 Network Communications führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet 263 Network Communications derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Neutral".