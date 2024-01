263 Network Communication Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Stimmung der Anleger bezüglich der 263 Network Communications ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Kommentare und Beiträge in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -10,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die 263 Network Communications im letzten Jahr eine Rendite von 3,99 Prozent erzielt, was 31,33 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt das Unternehmen aktuell 53,67 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die 263 Network Communications weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine eher negative Einschätzung der 263 Network Communications, sowohl aus technischer Sicht als auch im Branchenvergleich.