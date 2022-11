Die 24. Ausgabe der Pet Fair Asia und Messen der VNU Exhibitions Asia-Reihe wurden erfolgreich in Shenzhen eröffnet

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Mit der Genehmigung der örtlichen Behörden eröffnete VNU Exhibitions Asia im Shenzhen World Exhibition & Convention Center auf einer Gesamtbruttofläche von fast 400.000 Quadratmetern sechs große Messen, darunter Pet Fair Asia, DOMOTEX asia/CHINAFLOOR, R+T Asia, TCT Asia usw., die bis zum 6. November laufen werden.Auf dem kürzlich zu Ende gegangenen 20. Nationalkongress der KPC wurden die Messen erneut erwähnt und ihre Rolle bei der Förderung der künftigen industriellen Entwicklung und eines hochwertigen Wirtschaftswachstums bekräftigt. Seit dem Ausbruch von COVID-19 im Jahr 2020 sind Offline-Geschäfte mit vielen Herausforderungen konfrontiert, aber die Nachfrage der Menschen nach persönlicher Kommunikation und Offline-Geschäftsmöglichkeiten ist ungebrochen. Obwohl die Epidemie in einigen Teilen des Landes weiterhin auftritt, sind Großveranstaltungen (einschließlich Messen) in vielen Großstädten unter der Prämisse, die Sicherheit der Epidemieprävention vollständig zu gewährleisten, wieder im Gange.Diese großen Veranstaltungen, die reich an Themen und Ressourcen sind, sich der Wirtschaft widmen und auf die verschiedenen Bedürfnisse der Aussteller und Besucher eingehen, sind von strategischer Bedeutung nicht nur für die Förderung der Erholung der gesamten Messeindustrie, sondern auch für die Entwicklung neuer Handelskanäle, um den Bedürfnissen des Inlands- und Exportmarktes in diesem letzten Quartal des Jahres 2022 gerecht zu werden.Die Ausgabe 2022 der Pet Fair Asia kehrt mit voller Kraft zurück und stärkt die Synergie mit der gesamten Branche noch weiter, indem sie alle Kategorien der Heimtierindustriekette abdeckt und sowohl lokale als auch internationale Spitzenunternehmen zusammenbringt. Während der 4 Tage finden zahlreiche thematische Veranstaltungen statt, die die Messe mit Inhalten von hohem kulturellem Wert bereichern und interessante Einblicke, Momente der Begegnung und Ideen für Inspiration und Reflexion bieten.Die TCT Asia bietet mit einer Reihe von hochrangigen Foren und Gipfeltreffen eine effektive Plattform für den Dialog innerhalb der additiven Fertigungsindustrie und fördert die Entwicklung des gesamten Sektors.Die Ausweitung der Inlandsnachfrage ist eine der strategischen Grundlagen der wirtschaftlichen Entwicklung Chinas in den letzten Jahren, und deshalb haben die meisten Messen sorgfältig ausgewählte inländische Vertriebskanäle, um durch Matchmaking- und Buyers Group Tours-Aktivitäten eine perfekte Übereinstimmung mit den Ausstellern herzustellen. Für die ausländischen Aussteller und Besucher, die nicht persönlich anwesend sein können, wurden in diesem Jahr zahlreiche Online-Aktivitäten sorgfältig entwickelt, um effizientere globale Handelskanäle zu eröffnen.Mit dem Ziel, allen Ausstellern, Besuchern und Partnern wertvolle Geschäftsmöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig den Aufschwung der gesamten Messeindustrie zu fördern, werden sich die diesjährige Pet Fair Asia, die TCT Asia und die übrigen Messen der VNU Exhibitions Asia-Reihe bemühen, neue Möglichkeiten, neue Richtungen, neue Ideen und neue Energie zu bieten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1937458/The_major_exhibitions_of_VNU_Exhibitions_Asia_opened_in_Shenzhen.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-24-ausgabe-der-pet-fair-asia-und-messen-der-vnu-exhibitions-asia-reihe--wurden-erfolgreich-in-shenzhen-eroffnet-301669118.htmlPressekontakt:Amy Hu,amy.hu@vnuexhibitions.com.cnOriginal-Content von: VNU Exhibitions Asia Ltd., übermittelt durch news aktuell