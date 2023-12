24SevenOffice AB Aktie: Das macht sprachlos!

Die 24sevenoffice-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,61 EUR verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,832 EUR lag, was einem Anstieg um +36,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,82 EUR, was einer Abweichung von +1,46 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die 24sevenoffice-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist die 24sevenoffice-Aktie einen RSI von 70,73 auf, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und Buzz rund um 24sevenoffice haben in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Stimmungslage und Diskussionsstärke führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Ergebnis ist daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index und das Anleger-Sentiment gemischte Bewertungen für die 24sevenoffice-Aktie.