24SevenOffice AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse von 24sevenoffice zeigt, dass das Unternehmen laut trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,63 EUR, während der letzte Schlusskurs mit 0,834 EUR deutlich darüber liegt, was einer Abweichung von +32,38 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,83 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von +0,48 Prozent liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält 24sevenoffice auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 57,14 und der RSI25 auf 52,1, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um 24sevenoffice haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.