24SevenOffice AB Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die 24sevenoffice-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch es ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage gibt mit einem Wert von 49,2 keine Anzeichen für Über- oder Unterbewertung und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit führt die Analyse der RSIs zu dem Gesamtrating "Neutral" für 24sevenoffice.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei 24sevenoffice in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien weisen signifikante Unterschiede auf, wodurch das Kriterium mit "Neutral" bewertet wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war jedoch überwiegend positiv, was dazu führt, dass die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass 24sevenoffice auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft wird, da der GD200 des Wertes bei 0,63 EUR liegt und der Aktienkurs (0,84 EUR) um +33,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein "Gut"-Rating, während der gleitende Durchschnittskurs von +1,2 Prozent eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut" für die technische Analyse der 24sevenoffice-Aktie.