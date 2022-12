240 Mrd oder 700 Mrd USD potentielle H2-Investitionen bis 2030? Nel Plug Power Fortescue Future Siemens Energy NIKOLA e.on SFC Energy Uniper – Kurse schwach, operativ ok. H2-Update.

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Der Brennsotffzellenhersteller SFC Energy ersetzt ab Dienstag Uniper, den in Schieflage geratenen Erdgasgrosshändler, Vetreiber von Atom-, Kohle- und Erdgaskraftwerken, im SDAX. Und schaut man sich den“Hydrogen Insights Report“, veröffentlicht vom Hydrigen Council und erstellt von McKinsey & Company, genauer an, ahnt man die möglichen Dimensionen, die die – grüne – Wasserstoffwirtschaft bereits bis 20230 einnehmen könnte. In 2023 könnte die angekündigte Auftrags-„lawine“ ihren Anfang nehmen, befeuert durch den Infaltion Reduction Act in den USA, die REPowerEU-Intitiative der EU mit ersten ICPEI- Mittelfreigaben, die nationalen Wasserstoffintiativen in China, Indien, Australien, Chile, Japan, Südkorea,Grossbritannien, diversen Ölförderländern, wie Aserbaidschan, Saudi-Arabien, UAE, und vielen anderen.

Pipeline von 240 Mrd EUR in 2022 erreicht – 50% mehr als 2021

Die Pipeline von Wasserstoffprojekten wächst weiter – allein in 2022 kommt man in 2022 auf etwa 680 Vorschläge für groß angelegte Wasserstoffprojekte mit einem direkten Gegenwert von 240 Mrd USD mit Investitionen bis 2030. Aber in 2022 blieben die letztendlichen Auftragsvergaben auf einem Niveau verhältnissmässig niedrigen Niveau. Denn bei nur etwa 10 % (22 Mrd USD) wurde eine endgültige Investitionsentscheidung getroffen.Schub könnten in 2023 – bereits jetzt feststellbar – der Inflation Reduction Act und REPowerEU bringen.

Noch hat Europa einen realtiv grossen Anteil

Auf Europa entfallen über 30 % der weltweit vorgeschlagenen Wasserstoffinvestitionen. Aber andere Regionen führen die Implementierung vor Ort an: 80 % der betriebsbereiten globalen kohlenstoffarmen Wasserstoff-Produktionskapazität liege in den USA, während China in 2022 Europa mit 200 MW-Elektrolyseanlagen überholt hat, gegenüber 170 MW in Europa – entscheidend die hohe staatliche Unterstützung. Südkorea und Japan wiederum seien führend bei Brennstoffzellen: Mehr als die Hälfte der 11 Gigawatt (GW) weltweiten Brennstoffzellen-Produktionskapazität befindet sich dort. Und Japan hat den Einsatz von wasserstofffähiger Kraft-Wärme-Kopplung hochgefahren(BHKW) mit 425.000 installierten Anlagen erhöht.

700 Mrd USD Investitionen bis 20230 seien in Wasserstoff nötig, um Klimaziele zu erreichen

Laut Hydrogen Insights Report erfordere die Erreichbarkeit des Netto-Null-Ziels für 2050 eine Verdreifachung der Investitionen in Wasserstoff bis 2030 auf 700 Mrd USD – also zusätzliche Investitionen von 460 Mrd USD in Wasserstoffprojekte bis 2030. Hört sich erstmal unerreichbar an, aber tatsächlich entspräche dies weniger als 15 % der Investitionen, die in den letzten zehn Jahren für Upstream-Öl und -Gas getätigt wurden.

„Wasserstoffaktien könnten zu den explosivsten Investitionen des Jahres 2023 gehören“

– so kann man im Netz lesen. Gut, das sagte man über Wasserstoffaktien schon öfters. Und sehr oft wurden die hohen Erwartungen dann enttäuscht. warum sollte es 2023 anders werden? RePowerEU, Inflation Reduction Act,…

In letzter Zeit sah es auf den ersten Blick relativ „langweilig“ aus bei den Wasserstoffwerten, zumindest was das Operative anging. Und diese Woche brachte dann doch einiges an Bewegung in die Branche – neue Kooperationen, steigende und begründete Erwartungen auf „grössere“ Auftragsvergaben wegen fliessender Zuschüsse. Kombination von Konzepten, die zusammengenommen mehr Sinn ergeben als nebeneinander. Bewegung – operativ. Aber die Kurse der ehemaligen Highflyer heben nicht ab – nein sie verharren auf neidrigem Niveau oder fallen sogar kräftig , wie Nel. Ob es sich hierbei um ein niedriges – oder auf einem immer noch zu hohem Niveau für die Zweifler am Erfolg der Wasserstoff handelt – wird sich in 2023 zeigen:

Die Zukunft der Wasserstoffaktien steht und fällt mit dem Nachweis der möglichen Profitabilität bei steigenden Umsätzen und Auftragsvolumina. Persapektiven scheinen beeidnruckend, in 2023 zu erwartende Auftragsvolumina könnten alles bisherige kräftig übersteigen – positioniert sind die Pureplayer im Wasserstoff, wie Nel oder Plug Power, um nur zwei Vertreter zu nennen, dafür. Aber werden am Ende vielleicht doch die Konzerntöchter der Grosskonzerne, wiebeispielsweise thyssenKrupp, Siemens Energy oder Volkswagen mit ihrer Finanzkraft und Grossprojektexpertise das Rennen machen?

Alles möglich – Bewegung beinahe täglich…

Oder erweist sich wieder einmal Wasserstoff, wie einige meinen, als grosse Vision ohne wirtschaftliche Durchsetzungskraft? Unstrittig sind die bereits jetzt Milliardensummen, die in den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft weltweit investiert werden. Also für technologisch „fitte“ Wasserstoffunternehmen die richtige Zeit sich als grossindustriellen Anbieter zu präsentieren und in Stellung zu bringen. Hier gab es in dieser Woche einiges zu berichten.

Nel Aktie am Ddienstag ging es abwärts – nachdem die Aktie in einer engen Range zwischen 1,40 und 1,48 EUR, mehrfache Versuche den Widerstand bei 1,50 EUR zu nehmen scheiterten. Während die Shortseller zuletzt kaum Aktivitäten zeigten, gab es operativ Bewegung. So konnte die Nel-Beteiligung Everfuel am 18.12. den Start der H2-Produktion im dänischen Frederica melden, die sukzessive von 20 MW in 2023 auf 30 MW und im nächsten Schritt um weitere 100 MW-Elektrolyseurleistung ausgebaut werden soll. Insgesamt geht es um 330 MW bei dem derzeit geplanten Ausbau. Für die nächsten 100 MW flossen nun bereits die Fördergelder an Everfuel und seine Kooperationspartner. Ebenso erhielt eine Kooperation um Orstedt, an der Everfuel beteiligt ist, Förder-Gelder für ein dänisches H2-Infrastrukturnetzwerk – in der ersten Tranche auchGelder für 2 Everfuel H2-Tankstellen. HIER MEHR DAZU – und warum Nel einen Grossteil der benötigten Tankstellen- und Elektrolyseur-Technologie liefern könnte, mit relativ grosser Wahrscheinlichkeit.

Dienstag löste wahrscheinlich negative Analystenstimme den Kurseinbruch aus – Nel Aktie bei hohem Volumen bis zu 10% im Minus.

Dass am Montag die SEB, schwedische Bank, die Nel Aktie auf SELL mit einem Kursziel von 10,00 NOK (rund 1,00 EUR) setzte, wird allenthalben als Grund oder eher wohl als Auslöser des kräftigen Kursverfalls der Aktie am Dienstag gesehen. Müde von den immer wieder gescheiterten Ausbruchsversuchen über 1,50 EUR gaben letztendlich die Bullen ihren Widerstand bei ansteigendem Verkaufsdruck auf – Ergebnis Kurse bei 1,26 EUR im Tief am Dienstag um 16:30 Uhr.

Zu spät um den Kurseinbruch aufzuhalten, meldete Nel am Dienstag einen grossen Erfolg für die zuletzt schwächelnde Tankstellen-Sparte.

Bei Vorlage der Q3-Zahlen musste Nel noch sinkende Umsätze in der Tankstellensparte melden und bot deshalb insgesamt ein eher durchwachsenes Zahlenwerk – steigende Umsätze bei der Elektrolyseursparte, Rekordaufträge für die Elektrolyseursparte und Schwäche bei der früher eigentlich „rundlaufenden“ Tankstellensparte. Dass man auch hier punkten kann und bereit und in der Lage ist, die erwartete steigende Nachfrage zu bedienen, zeigte eine

Reservierung von Herstellungskapazitäten für 16 Nel- Wasserstofftankstellen in den USA – Gesamtwert 17 Mio USD. Auslieferung ab Q4/23.

Nel Hydrogen Inc, 100%-Tochter Nel’s, meldete am Dienstag Abend ein „Capacity Reservation Agreement“ mit einem nicht genannten US-Kunden zur Lieferung von 16 Wasserstofftankstellen in den USA. HIER WEITERE EINZELHEITEN ZUM TANKSTELLENAUFTRAG UND WEITEREN ANALYSTENSTIMMEN AM MITTWOCH

Shortpositonen auf Nel wurden in der letzten Woche gegenüber letzter Woche etwas niedriger – Konsequenz aus aktueller Nachrichtenlage? Neueinschätzung von Nel’s Marktchancen?

Die zuletzt gesehenen kräftigen Schwankungen bei den Shortpositonen von 4,81% auf 5,7% und dann wieder auf 5,6 % kamen diese Woche zum Stillstand – Weihnachtsruhe angesagt?. Nach den Kursrückshclägen diese Woche scheinen die Shorts wohl noch unentschieden, wie es weitergehen soll…

Aktuell – Stand 26.12.2022 sieht es folgendermassen aus:

Positionsgrösse

Wert in NOK

G/V Freitag

Kurs der ersten Shortpositon Gesamtveränderung der Position in NOK Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0.79 % 185.49 M +6.24 M 14.31 NOK -6.80 M Ennismore Fund Mangement Limited 0.57 % 132.84 M +4.47 M 15.62 NOK 6.84 M Helikon Investments Limited 2.22 % 517.79 M +17.42 M 12.72 NOK -74.39 M Marshall Wace Llp 0.69 % 162.02 M +5.45 M 14.08 NOK -8.45 M Odey Asset Management Llp 0.54 % 126.62 M +4.26 M 12.05 NOK -23.90 M Qube Research & Technologies Ltd 0.79 % 182.14 M +2.11 M – – M Summe 5.60 % 1,290,24 M +14,97 M

Quelle: Norwegische Finanzaufsicht – www. Finanstilsynet.no

Insgesamt „liegt man hinter“ bei Nel. nicht dramatisch, aber natürlich werden Shortpositonen laufend von Risikomanagement, Compliance und Management beobachtet und auf ihre Perspektive geprüft.

Insgesamt operativ eine gute Woche für Nel, aber die Kursentwicklung war durch einen kräftigen Rückschlag geprägt – möglicherweise durch Analysten ausgelöst, die kritischer wurden. Gegenmittel: Grossaufträge. Steigerung der Marge. Profitabilitätsnachweis. In den nächsten Wochen sit wohl weiter Unsicherheit und Zittern für die Wasserstoffoptimisten angesagt. Chancen? Vorhanden, insbesondere da grösssere Auftragsvergaben im Raum stehen. Ob für Nel? Everfuel, NIKOLA und norwegische Förderprojekte könnten da helfen…

