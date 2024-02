23Andme Holding Co Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse von 23andme-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,22 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,67 USD liegt, was einer Abweichung von -45,08 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,78 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -14,1 Prozent führt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält 23andme somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die negative Kommunikation an sieben Tagen die positive überwog. Auch die Diskussion über 23andme war vor allem von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass sich das Stimmungsbild zu 23andme in den letzten vier Wochen verschlechtert hat. Zudem wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Insgesamt erhält 23andme daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) für 23andme liegt bei 43,81, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating als "Neutral" für 23andme.