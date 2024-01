23Andme Holding Co Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Wochen konnte bei 23andme keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder eine tendenziell positive noch negative Stimmung war in den sozialen Medien zu erkennen. Daher wird das Stimmungsbild neutral bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über 23andme diskutiert. An zwei Tagen überwogen positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen waren die Anleger mehrheitlich an negativen Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine schlechte Einschätzung und insgesamt eine schlechte Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 23andme als überkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 80,06 und wird daher als schlecht bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 61 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine schlechte Bewertung vergeben.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der 23andme-Aktie am letzten Handelstag bei 0,709 USD lag, was einem Unterschied von -49,72 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1,41 USD entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,87 USD über dem letzten Schlusskurs, was einem Unterschied von -18,51 Prozent entspricht. Daher erhält die 23andme-Aktie auch in der einfachen Charttechnik eine schlechte Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen ein überwiegend negatives Bild für die 23andme-Aktie, sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild der Anleger als auch auf die technischen Indikatoren.