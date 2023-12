23Andme Holding Co Aktie: Was wird das noch werden?

Der Relative Strength Index (RSI) der 23andme-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53 auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 46,62 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 23andme.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen ein gemischtes Bild. Die Aktie weist eine mittlere Diskussionsintensität auf, was zu einer neutralen Einstufung führt. Allerdings deutet die negative Veränderung der Stimmungsrate auf eine schlechte Einschätzung hin. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für 23andme in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt dagegen eine überwiegend positive Diskussion über die Aktie. Die Anleger zeigen großes Interesse an positiven Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält 23andme insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse schneidet die Aktie gemischt ab. Die 200-Tage-Linie liegt bei 1,49 USD, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Der Aktienkurs von 0,922 USD weist einen Abstand von -38,12 Prozent auf. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage mit 0,86 USD im positiven Bereich, was zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".