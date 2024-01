23Andme Holding Co Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den letzten vier Wochen gab es bei 23andme wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es jedoch eine Zunahme, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die 23andme-Aktie liegt bei 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt einen Wert von 48,27, womit auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für 23andme.

Bei der technischen Analyse zeigen trendfolgende Indikatoren, dass die 23andme-Aktie auf 200-Tage-Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält, da der aktuelle Wert (1,47 USD) deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,914 USD) liegt. Auf 50-Tage-Basis hingegen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Wert (0,86 USD) über dem letzten Schlusskurs liegt.

Unsere Analysten haben auch die weichen Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmungslage bei 23andme als "Gut" eingestuft werden muss, während die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt.