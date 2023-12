22nd Century wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Die Aktie von 22nd Century wird durch verschiedene Faktoren bewertet, darunter auch der Sentiment und Buzz im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine neutrale Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie momentan sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -96,01 Prozent, was erneut zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von -50,24 Prozent, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von 22nd Century basierend auf den verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Dividendenrendite und technischer Analyse als "Schlecht" bewertet.