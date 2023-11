22nd Century Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Dividendenrendite der 22nd Century-Aktie beträgt laut aktuellen Kursniveau 0 Prozent. Dies liegt 3,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Tabakbranche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in den letzten Wochen für 22nd Century deutlich besser geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, war dagegen in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich. Deshalb wird die Aktie hier neutral bewertet. Insgesamt erhält 22nd Century auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber 22nd Century eingestellt waren. Jedoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) kann anzeigen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für 22nd Century wird der RSI der letzten 7 Tage auf 66,35 Punkten bewertet, was auf eine neutrale Position hinweist. Beim RSI auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überkauft. Daher erhält 22nd Century eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

22nd Century kaufen, halten oder verkaufen?

