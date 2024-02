22nd Century Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Anlegerstimmung für 22nd Century war in den letzten Tagen größtenteils positiv, basierend auf einer Diskussion in den sozialen Medien. Es gab acht positive und vier negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine neutrale Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von 22nd Century liegt bei 64,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine neutrale Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 62,42, was wiederum auf eine neutrale Einschätzung für die Aktie hinweist.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für 22nd Century über einen längeren Zeitraum weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine Veränderung zum Negativen bei der Stimmungsrate hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Sentiments als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt 22nd Century mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,4 Prozent in der Tabakbranche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens führt.