22nd Century Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, die frühzeitig erkannt werden können. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für 22nd Century deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der 22nd Century führt bei einem Niveau von 20,69 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 54,73 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung ist daher "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet 22nd Century derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Tabak, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,157 USD lag, was einem Unterschied von -94,01 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,62 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,18 USD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält 22nd Century daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.