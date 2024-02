22nd Century Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die 22nd Century Group Inc. hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 4,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung verwendet, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die 22nd Century-Aktie erhält eine positive Bewertung von "Gut" aufgrund des kurzfristigen RSI von 26,09 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 56,12, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 22nd Century-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,57 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,157 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,18 USD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die 22nd Century-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den Diskussionen der letzten Tage. Daher erhält das Unternehmen eine Einstufung von "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Insgesamt wird die 22nd Century Group Inc. hinsichtlich der Dividendenpolitik und der technischen Analyse als "Schlecht" bewertet, während die Stimmung der Anleger als "Gut" eingestuft wird.