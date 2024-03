22nd Century Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Stimmung und Diskussionen rund um die 22nd Century-Aktie haben sich in den letzten Wochen verändert, wie aus einer aktuellen Auswertung hervorgeht. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die 22nd Century-Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, mit verstärkten Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie bei 2,02 USD, was als negativ bewertet wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,162 USD aus dem Handel, was einem Abstand von -91,98 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ein "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die technische Analyse daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die 22nd Century-Aktie zeigt sich gemischt. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen wird als "Gut" bewertet, während der RSI für 25 Tage eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt wird die Gesamtsituation daher als "Gut" eingestuft.