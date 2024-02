21Vianet-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Vnet liegt bei 58,82, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 80,47, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hindeutet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert für Vnet bei 221, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 59,43 für "IT-Dienstleistungen" überdurchschnittlich hoch ist. Aus fundamentaler Sicht wird Vnet daher als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vnet-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,81 USD lag. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 1,44 USD, was einem Unterschied von -48,75 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,25 USD liegt mit einem Unterschied von -36 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vnet-Aktie daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Vnet-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,34 Prozent erzielt, was 645,05 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -2,78 Prozent, und Vnet liegt aktuell 62,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.