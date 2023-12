21Vianet Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der längerfristigen Betrachtung haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Vnet analysiert. Dabei haben wir festgestellt, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Vnet.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf Basis dieses Wertes ist Vnet mit einem KGV von 221,43 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 61,3, was einem Abstand von 261 Prozent entspricht. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vnet im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der IT-Dienstleistungsbranche eine deutlich niedrigere Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,29 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,29 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Vnet liegt momentan bei 63,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Vnet resultiert.

Insgesamt erhält Vnet daher eine "Schlecht"-Einstufung in unseren Analysen.