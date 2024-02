21Vianet Aktie: Alles nach Plan!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie. In den letzten vier Wochen gab es bei Vnet keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vnet daher ein gutes Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Vnet derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine schlechte Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten hat Vnet eine Performance von -65,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der IT-Dienstleistungsbranche eine Underperformance von -61,89 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vnet beträgt derzeit 221,43 und liegt damit um 278 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 58. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und führt zu einer schlechten Bewertung auf dieser Stufe.