20 Jahre alfatraining Bildungszentrum / Pionier in der beruflichen Weiterbildung feiert 20 Jahre Erfolgsgeschichte

Seit zwei Jahrzehnten steht alfatraining als eines der führenden Bildungsunternehmen im Bereich der beruflichen Weiterbildung für Qualität, Innovation und hohe fachliche Kompetenz. Mit einem klaren Fokus auf den IT- und Technologiebereich hat sich alfatraining als Vorreiter in der Branche etabliert. Schulungen in über 300 Themenbereichen sowie eine Vielzahl an Originalzertifizierungen ermöglichen den Teilnehmenden von alfatraining hervorragende Jobchancen auf dem Arbeitsmarkt.Seit der Gründung hat alfatraining kontinuierlich die Themenpalette erweitert, um die Teilnehmenden immer am Puls des Arbeitsmarktes qualifizieren zu können.Niko Fostiropoulos, Geschäftsführer von alfatraining, betont: "Ich habe alfatraining vor 20 Jahren bereits mit dem Ziel gegründet, immer die beste Qualität für unsere Teilnehmenden anzubieten. Konsequent haben wir das Unternehmen von Beginn an digital aufgestellt. Das war der Schlüssel zum Erfolg."Die Einführung der Videotechnik im Jahr 2010 war hierbei der entscheidende Erfolgsfaktor. Dozent:innen und Teilnehmer:innen konnten bundesweit vernetzt mit Startgarantie an ihrem Live-Seminar teilnehmen. Mit der Digitalisierung der Unterrichtsveranstaltungen kam die rasante Expansion. Heute arbeiten mehr als 600 Mitarbeiter:innen europaweit an mehr als 300 Standorten für das Bildungsunternehmen - digital vernetzt über die selbst entwickelte Videokommunikationsplattform alfaview.alfatraining blickt stolz auf 20 Jahre erfolgreiche Tätigkeit zurück und setzt weiterhin auf Qualität, Innovation und die neuesten digitalen Technologien. Niko Fostiropoulos will den Strukturwandel der digitalen Transformation positiv beeinflussen - für seine Kundinnen und Kunden, aber auch, weil er den Weg in die digitale Zukunft mitgestalten will.