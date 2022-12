20 % der Internetnutzenden achten beim Kauf digitaler Geräte auf Energieeffizienz

WIESBADEN (ots) -- Beim Kauf von Smartphone, Laptop und Co. orientieren sich die meisten am Preis- Jüngere achten eher als Ältere auf nachhaltige Eigenschaften beim GerätekaufDas wichtigste Kriterium beim Kauf eines Geräts aus dem Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) ist der Preis: Für fast zwei Drittel (64 %) der Internetnutzenden im 1. Quartal 2022 war der Preis beim Kauf von Smartphones, Tablets, Laptops oder Desktop-Computern ein wichtiges Kriterium. Für knapp die Hälfte (49 %) waren technische Aspekte wie Speicherkapazität oder Gerätegeschwindigkeit bedeutend. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war Energieeffizienz dagegen nur für ein Fünftel (20 %) der Internetnutzenden wichtig beim Kauf eines digitalen Geräts.Für 9 % der Internetnutzenden war das sogenannte Ökodesign der Geräte ein wichtiges Kaufkriterium. Zum Ökodesign zählt zum Beispiel ein langlebiges, aufrüstbares und reparierbares Design, das weniger Materialien erfordert, sowie umweltfreundliche Verpackungsmaterialien. Ebenfalls 9 % achteten auf die Möglichkeit, einen zusätzlichen Garantievertrag abschließen zu können. Und für 5 % war ein kostenloses Rücknahmeangebot für das Altgerät oder ein Rabatt für den Kauf eines neuen Geräts wichtig.Jüngere Internetnutzende orientieren sich eher als Ältere an nachhaltigen KaufkriterienFür rund 20 % der 16- bis 24-jährigen Internetnutzenden war die Energieeffizienz wichtig bei ihrem letzten Kauf eines Geräts aus dem IKT-Bereich. Bei den 25- bis 64-Jährigen war der Anteil gleich hoch, während bei den 65- bis 74-Jährigen nur 16 % die Energieeffizienz als wichtig erachteten. Das Ökodesign war für 12 % der Internetnutzenden aus der jüngsten Altersgruppe wichtig. In der mittleren Altersgruppe achteten 9 % beim Gerätekauf darauf, während es in der ältesten Altersgruppe 6 % waren.Die 16- bis 24-jährigen Internetnutzenden orientieren sich im Vergleich zu den älteren Altersgruppen nicht nur stärker an den nachhaltigen Kriterien beim Kauf von IKT-Geräten, sondern auch am Preis und an technischen Aspekten. 68 % von ihnen bewerteten den Preis als wichtig. Bei den 25- bis 64-Jährigen waren es ähnlich viele (65 %). In der ältesten Altersgruppe traf dies auf 57 % zu. Speicherkapazität oder Prozessoreigenschaften waren für 57 % der 16- bis 24-jährigen Internetnutzenden ein wichtiges Kaufkriterium. Unter den 25- bis 64-Jährigen bewerteten 49 % und unter den 65- bis 74-Jährigen 40 % technische Aspekte als ein wichtiges Kriterium beim Kauf eines IKT-Geräts.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse stammen aus der Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten. Für diese europäische Erhebung gelten in allen EU-Mitgliedstaaten einheitliche Definitionen sowie methodische Mindeststandards. Befragt werden Personen im Alter von 16 bis 74 Jahre. Knapp 92 % der Bevölkerung in Deutschland zwischen 16 und 74 Jahren nutzten im 1. Quartal 2022 das Internet. Das entsprach 56,1 Millionen Personen. Die Kriterien beim letzten Kauf von IKT-Geräten wurden 2022 erstmals erfragt.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse der IKT-Erhebung private Haushalte 2022 sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes auf der Themenseite IT-Nutzung verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell