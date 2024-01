2023 weltweit fast so viel Flugverkehr wie vor der Pandemie

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

GENF (dpa-AFX) - Der weltweite Flugverkehr hat 2023 fast wieder das Niveau der Zeit vor der Coronapandemie erreicht. Die Personenkilometer nahmen um 36,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und erreichten 94,1 Prozent des Werts von 2019, also von vor der Pandemie, berichtete der internationale Verband der Fluglinien (IATA) am Mittwoch in Genf.

Beim innerstaatlichen Verkehr wurde der Wert von 2019 bereits überschritten. Der internationale Verkehr stieg im Jahresvergleich um 41,6 Prozent und kam auf 88,6 Prozent des Vor-Pandemie-Niveaus. Insgesamt entfallen 58,1 Prozent des Flugverkehrs auf internationale Verbindungen.

Die Größe "Personenkilometer" bemisst die von Passagieren geflogenen Kilometer. 3000 Personenkilometer können von einer Person auf einer Langstrecke, aber auch von mehreren Passagieren auf kürzeren Strecken zurückgelegt worden sein.

"Die Wiederherstellung der Verbindungen treibt die Weltwirtschaft an, da die Menschen reisen, um Geschäfte zu machen, sich weiterzubilden, hart verdienten Urlaub zu machen und vieles mehr", meint IATA-Generalsekretär Willie Walsh./oe/DP/jha