2023 war gut, 2024 wird gut, doch ...

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Kurse und Renditen kommen immer wieder zu ihren Mittelwerten zurück, und so lautete mein Fazit Ende 2022: „Damit sind die Börsen zwar nun schon zum zweiten Mal in drei Jahren abgestürzt, doch der BCI notiert heute dennoch um 23% über dem Niveau von Ende 2019! Champions sind und bleiben also alternativlos und nach einem Minus-Jahr (mit...