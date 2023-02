2023 - ein gutes Jahr für eine sichere Digitalisierung Deutschlands und ein guter Jahresstart für infodas

Köln (ots) -Bereits zum Jahresanfang hat infodas, zum Teil gemeinsam mit Partnern, die Zuschläge für drei große Rahmenverträge erhalten. infodas begleitet seit fast 50 Jahren Unternehmen, Militär und Behörden in Konzeption und Umsetzung umfassender Ansätze von Cyber- und Informationssicherheit sowie der Absicherung von IT-Infrastrukturen.Als einer von fünf starken Partnern wird infodas das BSI bei der Beratung der unmittelbaren Bundesverwaltung in allen Fragen der Informationssicherheit unterstützen. Abrufberechtigte Bundesbehörden werden bei der Prävention von Sicherheitsvorfällen unterstützt. Als einer der wohl erfahrensten deutschen Cybersecurity-Spezialisten trägt infodas zusammen mit Generalunternehmer HiSolutions und den weiteren Partnern Sopra Steria, Accenture und secunet seine Fachkenntnis für den Bereich Sicherheit und Digitalisierung bei.Für die Bundeswehr und weitere abrufberechtigte Stellen auf Bundesebene hat infodas kürzlich den Zuschlag auf einen Rahmenvertrag für das hauseigene Produktportfolio SDoT (Secure Domain Transition) und damit zusammenhängende Partnerprodukte und Integrationsleistungen vom Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) erhalten. Damit wird es für wesentliche Akteure der deutschen Sicherheitsarchitektur deutlich einfacher, sichere Netzübergänge zwischen Systemen unterschiedlicher Einstufungen mit vom BSI allgemein zugelassenen Produkten zu realisieren.Auch auf Landesebene geht es voran. Ein weiterer Rahmenvertrag, für das IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Berlin), sichert für den Kunden eine umfassende Beratungskompetenz in den Bereichen Cybersecurity und Sicherheitskonzepterstellung nach IT-Grundschutz des BSI. Hier ist infodas als Generalunternehmer, zusammen mit dem Partner secunet, erfolgreich aus der Vergabe hervorgegangen. Gleichzeitig wurde ein inhaltsgleicher Vertrag an secuvera vergeben, sodass hier dem Land Berlin geballte Kompetenz zur Verfügung steht."Wir sind uns bewusst, dass die Sicherheit von IT-Infrastrukturen von nationaler Bedeutung ist. Wir bei infodas haben uns verpflichtet, unsere Kunden mit unserer Expertise und den besten Lösungen und Dienstleistungen zu unterstützen. Die Rahmenverträge mit BAAINBw, dem BSI und dem ITDZ Berlin unterstreichen das Vertrauen, das Kunden in die Fähigkeiten und das Engagement unseres Unternehmens haben." sagt Marc Akkermann, Director Sales der INFODAS GmbH "Wir freuen uns, die sichere Digitalisierung mit unseren Partnern in der öffentlichen Hand weiter voranzubringen."Über infodas: Die INFODAS GmbH wurde 1974 gegründet und zählt zu den führenden Software- und Beratungsunternehmen für Cyber- und Informationssicherheit in Deutschland. Das mittelständische Systemhaus begleitet Unternehmen, Behörden und Militär mit Dienstleistungen in Konzeption und Umsetzung umfassender Ansätze von Cyber- und Informationssicherheit sowie Absicherung von IT-Infrastrukturen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Hochsicherheitsprodukte für Domänenübergänge (Cross Domain Solutions) sowie den Schutz kritischer Infrastrukturen. Die SDoT Produktfamilie der infodas ist für den Geheimhaltungsgrad GEHEIM sowie EU SECRET und NATO SECRET zugelassen. Die Produkte sind außerdem nach Common Criteria zertifiziert und weisen weitere länderspezifische Zertifikate nach. Die INFODAS GmbH wurde durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als IT-Sicherheitsdienstleister in den Geltungsbereichen IS-Revision, Beratung und IS-Penetrationstests UP-Bund zertifiziert. Sie verfügt zusätzlich über IT-Sicherheits-Experten, die KRITIS-Betreiber gemäß § 8a Absatz 1 des BSI Gesetzes (BSIG) mit ihrer Prüfverfahrens-Kompetenz in der Umsetzung unterstützen dürfen, sowie über BSI-Auditoren, die KRITIS-Betreiber daraufhin überprüfen, ob sie dieses Ziel erreicht haben und den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.Neben dem Hauptsitz in Köln hat das Unternehmen weitere Standorte in Berlin, Bonn, Hamburg und München.Pressekontakt:Tanja CastellTelefon +49 221 70 912-234marketing@infodas.deOriginal-Content von: INFODAS GmbH, übermittelt durch news aktuell