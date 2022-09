2022 wird die Shandong (Shouguang) Intelligent Agricultural Equipment Expo in Shouguang City stattfinden

Weifang, China (ots/PRNewswire) -Dies ist ein Bericht des Informationsbüros der Stadtverwaltung von Weifang. Die von der Volksregierung der Provinz Shandong genehmigte und vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Shandong sowie der Stadtverwaltung von Weifang gemeinsam geförderte „2022 Shandong (Shouguang) Smart Agricultural Equipment Expo" wird vom 16. bis 18. September online im Weifang Shouguang Agriculture Agricultural Equipment Trading Center stattfinden.Shouguang ist als „Heimatstadt des Gemüses" bekannt und verfügt über 157.000 Gewächshäuser, 600.000 mu (40.000 Hektar) Melonen- und Gemüseanbaufläche und eine Jahresproduktion von 4,5 Millionen Tonnen. In den letzten Jahren hat sich Shouguang aktiv in den Aufbau der Weifang National Agricultural Comprehensive Zone integriert und seine Vorteile in der Agrarindustrie kontinuierlich ausgebaut, was dem „Shouguang-Modell" eine neue Bedeutung verliehen hat. Was die Entwicklung der Landwirtschaft betrifft, so ist die gesamte Kette der Informatisierung bereits voll zum Tragen gekommen. Eine Reihe von intelligenten Parks wie der Dan River Facility Vegetable Standardization Demonstration Garden und die Modern Agricultural High-Tech Experimental Base wurden fertiggestellt und in Betrieb genommen.Darüber hinaus wurde die Stadt Shouguang im vergangenen Jahr in die nationale Liste der „Top 100 Landkreise für digitale Agrarprodukte" aufgenommen. Das gemeinsam vom Ministerium und der Provinz eingerichtete nationale Zentrum für Qualitätsstandards für Gemüse hat sich in Shouguang niedergelassen und 5 Industrienormen für die gesamte Industriekette, 14 lokale Normen in der Provinz Shandong und 19 Gruppennormen veröffentlicht. Diese Informationen zeigen, dass Shouguang das Ziel erreicht hat, „gutes" Gemüse mit Standarddaten zu definieren, und dass sich die Vorteile des Gemüsebrandings allmählich abzeichnen.Die Shandong (Shouguang) Intelligent Agricultural Equipment Expo 2022 ist die bedeutendste und einflussreichste Veranstaltung der Landmaschinenindustrie in der Provinz Shandong. Das Thema der Ausstellung lautet „Intelligente Ausrüstung - die Zukunft der Landwirtschaft", und sie wird nach dem Konzept „staatliche Förderung, Marktbetrieb, Hervorhebung von Merkmalen und Konzentration auf praktische Ergebnisse" organisiert. Die Ausstellung wird online stattfinden, wobei neue Online-Medienplattformen wie „Cloud Viewing Exhibition" und „Cloud Shopping Meeting" genutzt werden. Es führt eine zentralisierte Demonstration von landwirtschaftlicher Mechanisierung und intelligenter Technologie unter verschiedenen Aspekten durch, und zwar durch akademische Foren, Produktdemonstrationen, Online-Interaktion und andere Methoden. Auf diese Weise wird die Förderung neuer digitaler landwirtschaftlicher Produkte, neuer Technologien und neuer Modelle ausgereift sein und die Umgestaltung und Modernisierung der landwirtschaftlichen Produktion erleichtern.Pressekontakt:Ke Sun,sunke0605@126.comOriginal-Content von: Information Office of Weifang Municipal Government, übermittelt durch news aktuell