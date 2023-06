2022 waren zwei Drittel der Rentenleistungen in Deutschland steuerpflichtig

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im vergangenen Jahr haben in Deutschland 22 Millionen Menschen gesetzliche, private oder betriebliche Renten bezogen - in einer Gesamthöhe von rund 363 Milliarden Euro. Das waren knapp 0,5 Prozent oder 106 000 Rentnerinnen und Rentner mehr als 2021, berichtete das Statistische Bundesamt am Freitag. Die Summe der gezahlten Renten sei in diesem Zeitraum um 3,9 Prozent oder 13,6 Milliarden Euro gestiegen.

Dabei seien rund zwei Drittel der Rentenleistungen 2022 einkommenssteuerpflichtig gewesen. Der durchschnittliche Besteuerungsanteil der Rentenleistungen seit 2015 sei damit um 11 Prozentpunkte gestiegen.

Allerdings lag der steuerpflichtige Teil der Renten nach Angaben der Behörde bei vielen nach den relevanten Abzügen unterhalb des Grundfreibetrags. Wenn keine weiteren Einkünfte vorliegen, blieben viele Renten steuerfrei.

Im laufenden Jahr fallen nach Zahlen des Bundesfinanzministeriums unterm Strich insgesamt 86 000 Rentnerinnen und Rentner aus der Steuerpflicht heraus. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe hatten zuerst darüber berichtet. Zwar werden durch die aktuelle Rentenerhöhung ab Juli 109 000 Rentner steuerpflichtig, weil ihre Rente nun über dem steuerlichen Grundfreibetrag liegt. Zum Jahresbeginn sind durch die Erhöhung dieses Grundfreibetrags auf 10 908 Euro aber auch 195 000 Rentner aus der Steuerpflicht herausgefallen.

Den Angaben zufolge sind - die aktuelle Rentenerhöhung mitberücksichtigt - etwa 5,9 Millionen der etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner steuerpflichtig.