2020 Bulkers Aktie: Ist es vollbracht?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf 2020 Bulkers war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für 2020 Bulkers liegt der RSI7 aktuell bei 38,92 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das 2020 Bulkers-Wertpapier damit in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für die 2020 Bulkers-Aktie bei 105,16 NOK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 135,4 NOK liegt, was einer Abweichung von +28,76 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 118,12 NOK über dem gleitenden Durchschnitt (+14,63 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird 2020 Bulkers auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher erhält 2020 Bulkers in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird 2020 Bulkers daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.